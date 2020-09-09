Вагнер Лав: Гинер — папа. Я его любил и уважал

Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав прокомментировал информацию о том, что владелец ЦСКА Евгений Гинер отказался от идеи перехода бразильца со словами: «Я не хочу возвращаться в прошлое».

«Не знаю, правда ли это, говорил ли он такое. Если бы он сказал мне это лично, я бы поверил. Но, так как я этого не слышал, я в это не верю. Гинер — папа? Да, да, без сомнения. Он очень много помогал мне с самого первого дня, когда я приехал в Россию, очень много хороших советов дал. Я в свою очередь его любил, уважал и старался отдаваться полностью на поле, играть в футбол, делать то, что я люблю больше всего, и стараться выигрывать титулы», — сказал футболист в ролике на YouTube-канале «КраСава».

В июне сообщалось, что Гинер передумал, когда ЦСКА уже был готов объявлять о подписании Вагнера Лава. В итоге футболист перешёл в казахстанский «Кайрат».