Фалькао намерен завершить карьеру в клубе Бекхэма

Колумбийский нападающий «Галатасарая» Радамель Фалькао хочет перейти в «Интер Майами», одним из совладельцев которого является бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм, утверждает Goal.

«У меня остались ещё два года по контракту с «Галатасараем», но я хочу играть за «Интер Майами», так как за него выступает много колумбийцев. Я планирую играть ещё пару лет, но уже думал о своём будущем. Я хотел бы иметь несколько предприятий, которыми мог бы управлять. В противном случае я бы хотел заниматься чем-то, связанным с футболом. Я бы не хотел становиться тренером, но мог бы работать спортивным директором или агентом. С моим опытом я могу помочь молодым игрокам», — сказал Фалькао.

Фалькао перешёл в «Галатасарай» в сентябре 2019 года из «Монако» на правах свободного агента. В прошлом сезоне 34-летний форвард провёл 16 матчей в чемпионате Турции и забил 10 голов.