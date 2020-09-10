Давид Луис может пропустить начало сезона-2020/2021 в АПЛ из-за травмы
Защитник лондонского «Арсенала» Давид Луис может пропустить старт сезона-2020/2021 в английской Премьер-лиге, сообщает The Athletic.
По информации источника, бразильский футболист травмировал шею и пропустил тренировку, что ставит под сомнение его участие в матче 1-го тура чемпионата Англии с «Фулхэмом». Ожидается, что Луис пропустит около месяца из-за повреждения.
Матч 1-го тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» — «Арсенал» состоится 12 сентября на стадионе «Крейвен Коттедж» в Лондоне. Начало встречи — в 14:30 мск.
24 июня было объявлено, что Луис продлил контракт с «канонирами» до лета 2021 года. Защитник выступает за лондонский клуб с 2019 года, а ранее играл за «Челси», «Пари Сен-Жермен», «Бенфику» и «Виторию».
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