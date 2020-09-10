«Вест Хэм» готов обновить трансферный рекорд клуба для приобретения Тарковски

Центральный защитник «Бёрнли» Джеймс Тарковски попал в сферу интересов «Вест Хэма». В приобретении 27-летнего игрока заинтересован лично главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес, сообщает Talk Sport.
«Вест Хэм» предложил за Тарковски £ 30 млн (10 из них в качестве бонусов). Но «Бёрнли» отклонил предложение и выставил на защитника ценник в £ 50 млн. Если «молотобойцы» согласятся выплатить эту сумму, они совершат рекордную покупку в истории клуба. На данный момент самым дорогим приобретением является Себастьен Аллер, за которого «Вест Хэм» заплатил £ 45 млн.
В сезоне-2019/2020 Тарковски сыграл за «Бёрнли» 40 матчей, забил два гола и отдал две результативных передачи. Джеймс стал лучшим защитником английской Премьер-лиги по статистическим показателям. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 20 млн.
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