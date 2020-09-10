Черчесов: в матче с Венгрией я кричал Дзюбе: «Терпи, надо!»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о причинах, по которым он не стал менять капитана национальной команды Артёма Дзюбу в матче Лиги нацией с Венгрией (3:2).
«Есть то, что мы знаем заранее. Но игра идёт, 3:0 ведём — одни мысли в голове. Потом упустили инициативу. И как капитана команды — пусть уставшего — в такой момент выдёргивать? Игрокам нужна опора, помощь. Я посчитал, что это было бы неправильно. Оставалось бы 3:0, тогда да. Футболист, который выйдет, появится с другим настроем. А так — ничего не даст. Планы были одни, а ситуация подсказала другое. Я кричал Артёму с бровки: терпи, надо. Теперь можно спокойно всё оценивать.
Лишать команду капитана в такой момент, когда чувствуется, что инициатива уходит, неправильно. Потом всё восстановилось. Если пространство в какой-то степени отдали, то инициативу вернули», — цитирует Черчесова «Спорт-экспресс».
- 10 сентября 2020
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