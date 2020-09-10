Василий Уткин прокомментировал интерес «Ромы» к Кокорину

Василий Уткин в своей программе «Футбольный клуб» отреагировал на интерес «Ромы» к нападающему «Спартака» Александру Кокорину.
«Рома» — довольно странная команда. В ней сейчас поменялся владелец. Один другого эксцентричнее. Новый владелец любит старые самолёты и сам одалживал самолёт для съёмок Нолану в «Дюнкерке», сам ещё на нём и летал. То есть довольно специфический человек. Возможно, старый самолёт и Кокорин — какие-то пересекающиеся понятия», — сказал Уткин.
Александр Кокорин перешёл в московский «Спартак» в ходе текущего трансферного окна на правах свободного агента. Нападающий получил повреждение и в сезоне-2020/2021 не провёл ни одного матча. В предыдущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Кокорин выступал за «Сочи». Форвард сыграл 10 матчей, забил семь голов и отдал три результативных передачи.
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