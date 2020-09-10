Шадли подписал контракт с «Истанбулом»

Полузащитник «Монако» Насер Шадли подписал контракт с турецким «Истанбулом». 31-летний бельгиец заключил соглашение на два года. Игрок будет выступать под 11-м номером, сообщает пресс-служба турецкого клуба.
Шадли пополнил ряды «Монако» в 2018 году за € 12 млн. За монегасков полузащитник сыграл 22 матча, но результативными действиями не отметился. Сезон-2019/2020 Насер провёл в аренде в «Андерлехте». Там статистика игрока заметно улучшилась – он сыграл 19 матчей, забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Полузащитник стабильно вызывается в сборную Бельгии. Насер провёл за национальную команду 59 встреч, забил восемь голов и отдал девять передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость Шадли в € 8 млн.
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