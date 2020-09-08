Насер Шадли покинет «Монако» и перейдёт в «Истанбул Башакшехир»
Бельгийский полузащитник Насер Шадли покинет «Монако» и переедет в Турцию, где будет выступать за «Истанбул Башакшехир», сообщает L'Equipe.
По информации источника, переговоры о стоимости 31-летнего хавбека между двумя клубами находятся на продвинутой стадии. Игрок не против переезда.
С 2013 года Шадли выступал за «Тоттенхэм Хотспур». Летом 2016 года перешёл в «Вест Бромвич». В составе «дроздов» он в общей сложности провёл 38 матчей и забил 6 мячей. В «Монако» Шадли перешёл в 2018 году. Сумма трансфера составила € 13 млн. Минувший сезон хавбек провёл в аренде в «Андерлехте».
«Истанбул Башакшехир» впервые в истории стал чемпионом Турции по окончании минувшего сезона. Лидером по этому показателю является «Галатасарай» (22).
Защитник «Лиона» Рафаэл может перейти в «Истанбул Башакшехир»
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