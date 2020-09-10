«Левый пенальти, как в матче «Спартака» и «Сочи». Судья Федотов — об ударе в ворота «Томи»
Арбитр Игорь Федотов высказался о скандальном пенальти, назначенным судьёй Сергеем Чебаном в матче 8-го тура Футбольной национальной лиги «Томь» — «Текстильщик». Напомним, встреча первенства завершилась победой команды из Иваново со счётом 2:0.
«Арбитр Сергей Чебан, обслуживающий эту игру, действительно сын Сергея Чебана из РПЛ. Что касается момента с назначением одиннадцатиметрового удара на 64-й минуте, то этот момент один в один как и в матче «Спартака» и «Сочи». Это левый пенальти. Но здесь защитник просто ставит ногу рядом, даже движения не делает в сторону игрока атаки. А самое смешное, что нападающий даже не бил по воротам», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Хусаинов — о пенальти в ворота «Томи»: может, под Сашу Кержакова расчищают площадку
- 10 сентября 2020
-
15:40
-
15:38
-
15:11
-
15:06
-
14:49
-
14:43
-
14:32
-
14:26
-
14:18
-
14:06
-
14:03
-
13:52
-
13:51
-
13:48
-
13:26
-
13:06
-
13:01
-
12:46
-
12:35
-
12:23
-
12:22
-
12:13
-
12:07
-
11:50
-
11:36
-
11:29
-
11:23
-
11:14
-
11:12
-
11:01
-
10:59
-
10:46
-
10:43
-
10:19
-
09:59
Партнерский контент