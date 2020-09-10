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«Левый пенальти, как в матче «Спартака» и «Сочи». Судья Федотов — об ударе в ворота «Томи»

«Левый пенальти, как в матче «Спартака» и «Сочи». Судья Федотов — об ударе в ворота «Томи»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Арбитр Игорь Федотов высказался о скандальном пенальти, назначенным судьёй Сергеем Чебаном в матче 8-го тура Футбольной национальной лиги «Томь» — «Текстильщик». Напомним, встреча первенства завершилась победой команды из Иваново со счётом 2:0.

«Арбитр Сергей Чебан, обслуживающий эту игру, действительно сын Сергея Чебана из РПЛ. Что касается момента с назначением одиннадцатиметрового удара на 64-й минуте, то этот момент один в один как и в матче «Спартака» и «Сочи». Это левый пенальти. Но здесь защитник просто ставит ногу рядом, даже движения не делает в сторону игрока атаки. А самое смешное, что нападающий даже не бил по воротам», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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