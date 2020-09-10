Юран: меня уже объявили в «Ливерпуле». В последний момент сказали, что летим в «Бенфику»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, что в 1991 году был близок к переходу в «Ливерпуль».
«У меня были билеты в Ливерпуль. Нападающий Иан Раш заканчивал карьеру в „Ливерпуле“. Меня уже объявили в клубе. Через три-четыре дня уже начали оформлять визу. Тогда киевское „Динамо“ курировал агент Пинхас Захави, и он мне сказал лететь в „Ливерпуль“. Подумал: „Ну здорово, романтика“. Уже поставили визу, но в последний момент сказали, что летим в „Бенфику“. Ну здорово, „Бенфика“ так „Бенфика“. Оказалось, что „Ливерпуль“ 2 миллиона давал, а эти 2,8», — сказал Юран в видео на YouTube-канале «Сычёв подкаст и Денис Казанский».
Юран выступал за «Бенфику» в 1991-1994 годах. До этого форвард четыре года играл в составе киевского «Динамо».
Okko Спорт покажет матч «Ливерпуль» – «Лидс» 12 сентября, начало — в 19:30 мск.
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