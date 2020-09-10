«Милан» продал Андре Силву в «Айнтрахт»
«Милан» на своём официальном сайте объявил о трансфере нападающего Андре Силвы в «Айнтрахт». Сумма трансфера не разглашается.
«Клуб желает Андре всего наилучшего в его будущих начинаниях и благодарит за профессионализм», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Нападающий «Милана» Андре Силва перешёл во франкфуртский «Айнтрахт» в сентябре 2019 года на правах аренды. В обратном направлении отправился нападающий «Айнтрахта» Анте Ребич.
В минувшем розыгрыше немецкой Бундеслиги нападающий принял участие в 25 матчах, в которых записал на свой счёт 12 голов и отдал 4 результативные передачи.
Андре Силва — воспитанник португальского «Порту». В 2017 году Андре перешёл из «Порту» в «Милан» за € 38 млн.
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