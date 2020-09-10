Полузащитник ЦСКА Бийол попал в сферу интересов «Ганновера»

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол пользуется спросом среди европейских клубов.



Как сообщает Kicker, в услугах 21-летнего футболиста заинтересован «Ганновер-96». Немецкий клуб намерен усилить позицию опорного хавбека, и Бийол входит в список его интересов.



Информацию прокомментировал спортивный директор «Ганновера» Герхард Цубер: «Не буду комментировать имена. Мы думаем о позиции опорника и ищем решение. Внимательно следим за ситуацией, но не даём оказывать на себя давление. У нас несколько кандидатов».



Бийол защищает цвета ЦСКА с 2018 года. В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги словенский хавбек принял участие в 4 матчах и не отметился результативными действиями. Контракт Яки с «армейцами» рассчитан до 2023 года.

Агент Бийола: Яка — игрок ЦСКА, он думает только об игре за этот клуб