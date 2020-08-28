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Агент Бийола: Яка — игрок ЦСКА, он думает только об игре за этот клуб

Агент Бийола: Яка — игрок ЦСКА, он думает только об игре за этот клуб
Футбол / РПЛ 0

Агент полузащитника ЦСКА Яки Бийола Роберт Чибеж прокомментировал информацию об интересе «Блэкберна» к его клиенту.

«Сейчас Яка — игрок ЦСКА и думает только об игре за этот клуб. Интерес «Блэкберна»? Я не видел контрактного предложения для Бийола от них. Возможно, предложение по нему есть в клубе, но мне об этом ничего неизвестно», — сообщил Чибеж в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

21-летний словенский футболист выступает за ЦСКА с 2018 года. В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги опорный полузащитник трижды вышел на поле, но не отметился полезными действиями. Действующий контракт Бийола с «армейцами» рассчитан до 2023 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 2,5 млн.

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