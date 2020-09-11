Бьелса: «Энфилд» становится «Энфилдом» лишь с болельщиками на трибунах
Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса поделился ожиданиями от матча первого тура Английской Премьер-лиги сезона-2020/2021 с действующим чемпионом страны «Ливерпулем».
«У нас впереди матч на «Энфилде». Но «Энфилд» только тогда становится тем самым «Энфилдом», когда на его трибунах полно болельщиков.
«Ливерпуль» – чемпион с уникальным стилем игры. Нет никаких сомнений, что это одна из лучших команд мира. У них идеальная система с великолепными игроками.
Благодаря работе, которую проделал Юрген Клопп во всех командах, которые он тренировал, он получал возможность проявлять себя в любом чемпионате.
Что бы я ни сказал про него, это будет лишь повторение тех восторженных фраз, которых он уже удостоился», — приводит слова Бьелсы LeedsLive.
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