Бьелса: «Энфилд» становится «Энфилдом» лишь с болельщиками на трибунах

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса поделился ожиданиями от матча первого тура Английской Премьер-лиги сезона-2020/2021 с действующим чемпионом страны «Ливерпулем».

«У нас впереди матч на «Энфилде». Но «Энфилд» только тогда становится тем самым «Энфилдом», когда на его трибунах полно болельщиков.



«Ливерпуль» – чемпион с уникальным стилем игры. Нет никаких сомнений, что это одна из лучших команд мира. У них идеальная система с великолепными игроками.



Благодаря работе, которую проделал Юрген Клопп во всех командах, которые он тренировал, он получал возможность проявлять себя в любом чемпионате.



Что бы я ни сказал про него, это будет лишь повторение тех восторженных фраз, которых он уже удостоился», — приводит слова Бьелсы LeedsLive.