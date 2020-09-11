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Сульшер: увы, не все клубы могут тратить миллионы

Сульшер: увы, не все клубы могут тратить миллионы
Футбол / Англия 0

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказал мнение о потенциальных приобретениях клуба.

«Мы всегда ищем возможность усилить наш состав и подписать классных футболистов, которые подойдут нам характером и игровыми характеристиками.

Это лето и весь этот год получились странными. Очень важно, чтобы все понимали, что случившееся оказало огромное влияние на футбол. Увы, не все клубы способны тратить миллионы», — приводит слова Сульшера ВВС.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» по-прежнему претендует на приобретение полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо и готов заплатить за него € 120 млн. Также «МЮ» заинтересован в подписании украинского защитника киевского «Динамо» Виталия Миколенко.

«Манчестер Юнайтед» может заплатить € 120 млн за Санчо несколькими траншами
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