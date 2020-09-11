Шуньич может продолжить карьеру в Китае

Боснийский защитник московского «Динамо» Тони Шуньич может продолжить карьеру в китайском первенстве. На игрока претендует клуб «Бейцзин Гоань», сообщает в своём телеграм-канале журналист Константин Алексеев.

Срок контракта боснийца с «Динамо» истекает в 2021 году. В чемпионате России сезона-2019/2020 Тони Шуньич провёл за бело-голубых 19 матчей, в которых получил 3 жёлтые карточки. В текущем розыгрыше РПЛ — 2 матча, в них игрок забил один мяч.

Шуньич выступает за московское «Динамо» с 2017 года, он перешёл в российский клуб из немецкого «Штутгарта». Кроме того, с 2014 по 2015 год босниец выступал в России за краснодарскую «Кубань». Также на его счету 40 матчей в составе сборной Боснии и Герцеговины.