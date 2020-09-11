Бывший помощник Сёмина: если Николич не обеспечит результат до декабря, Кикнадзе уйдёт

Юрий Батуренко, бывший ассистент Юрия Сёмина, поделился мнением о ситуации в «Локомотиве».

«Думаю, если Николич не обеспечит результат до декабря, Кикнадзе уйдёт. Я смотрю каждый матч «Локомотива», искренне поддерживаю команду. Но пока мне не нравится, как они играют. Если не купят Николичу хороших исполнителей, всё будет плохо. А если будут ещё и такие сделки…



Я вообще впервые вижу руководителя, который ни разу не сказал, что ему нужно первое место. Нам он говорил, что нужно быть в Лиге чемпионов. В прессе говорил, что в еврокубках. Недавно вообще сказал, что в «зоне еврокубков». Ну, зона еврокубков — она с 16-го места начинается… Конкретики нет. А нет её, потому что Кикнадзе хочет любыми методами избавиться от ответственности. Пусть всё пропадёт пропадом, но с меня ничего не спрашивайте.



Ты руководишь государственным клубом. Ругаешься с болельщиками. Ладно, я всё понимаю. Но когда дело доходит до этих пальцев… Честно говоря, такое вызывает только отвращение. Почему же ты не покажешь это болельщикам другой команды? Ты своим болельщикам показываешь. Для них этот стадион строили, вообще всё делали. А он вот так их оскорбляет… Ужас", — цитирует Батуренко Sport 24.

Юрий Сёмин был главным тренером «Локомотива» до мая 2020 года. Руководство клуба приняло решение не продлевать соглашение со специалистом. В мае Марко Николич был официально назначен на пост главного тренера «железнодорожников».