Агент Кутепова: опровергаю новость о «Спартаке». Не думаю, что у них проблемы с финансами

Дамиано Драго, агент защитника московского «Спартака» Ильи Кутепова, прокомментировал собственное выступление относительно будущего футболиста.



«Утром узнал о своём высказывании по поводу ситуации Кутепова. Я опровергаю эту новость. Я не отвечаю за финансы в «Спартаке» и не думаю, что у них есть проблемы в этом аспекте. Подтверждаю, что Ильёй интересуются в Турции, но предпочитаю вести переговоры с клубами напрямую, а не через СМИ», — написал Драго в своём «твиттере».



Кутепов является воспитанником «Спартака». В сезоне-2019/2020 футболист принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги. Контракт 27-летнего защитника с московским клубом действует до лета 2021 года. С 2016 по 2018 год Илья вызывался в сборную России.