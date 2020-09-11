«Спартак» может снизить цену на Кутепова из-за проблем с ФФП. Ильёй интересуются в Турции

Дамиано Драго, агент защитника московского «Спартака» Ильи Кутепова, прокомментировал информацию о возможном уходе своего подопечного из клуба.



«Есть несколько клубов, которые заинтересованы в Кутепове, два из них из России. Интерес от «Антальяспора» есть. Илья может уйти из «Спартака», потому что ему нужно играть, чтобы вызываться в сборную России. Он может уйти как в аренду, так и на постоянной основе.



Официально «Спартак» запрашивает за Кутепова € 5 млн, но он может согласиться на € 2–2,5 млн, потому что у клуба есть некоторые проблемы с финансовым фэйр-плей», — приводит слова Драго ТАСС.



Кутепов является воспитанником «Спартака». В сезоне-2019/2020 принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги. Контракт 27-летнего защитника с московским клубом действует до лета 2021 года.

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