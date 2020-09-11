«Зенит» не сумел купить Эриксена и переключился на Фекира

«Зенит» намерен усилить позицию атакующего полузащитника звёздным футболистом из Европы, сообщает AS.



По информации издания, петербургский клуб предпринимал попытки заполучить Кристиана Эриксена из «Интера», однако ценник, установленный миланским клубом на 28-летнего датчанина, оказался слишком высоким.



Теперь сине-бело-голубые переключили своё внимание на Набиля Фекира из «Бетиса». Хавбек стал приоритетной трансферной целью «Зенита». При этом неизвестно, сколько испанский клуб захочет получить за игрока. Год назад он был куплен за € 19,75 млн. По условиям договора 20% от потенциального трансфера достанется предыдущему клубу Набиля «Лиону», а ещё 10% – самому Фекиру. Таким образом, чтобы отбить потраченные средства, «Бетису» нужно будет запросить минимум € 30 млн.



Фекир с 2015 года вызывается в сборную Франции, с которой стал чемпионом мира в 2018 году. В прошлом сезоне 27-летний футболист провёл 32 матча в чемпионате Испании, забил 7 голов (1 – с пенальти) и отдал 4 результативные передачи.

Гендиректор «Зенита» опроверг информацию о попытке купить Влашича