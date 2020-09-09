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Гендиректор «Зенита» опроверг информацию о попытке купить Влашича

Гендиректор «Зенита» опроверг информацию о попытке купить Влашича
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что питерский клуб пытался купить полузащитника ЦСКА Николу Влашича.

«Сам факт не соответствует действительности», — цитирует Медведева ТАСС.

Влашич мог оказаться в стане «Зенита», сообщал «Спорт-экспресс». По этой информации, петербургский клуб предлагал за 22-летнего хорватского футболиста € 25 млн. Самому хавбеку сине-бело-голубые были готовы платить € 4,5 млн в год. «Армейцы» отказались от трансфера и уговорили Николу остаться в команде.

Хорватский хавбек перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019 году «армейцы» выкупили его за € 15,7 млн. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 29 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 12 голов и отдал 5 результативных передач. «Армейцы» по итогам кампании финишировали на четвёртом месте в турнирной таблице первенства.

ЦСКА отказался продать Николу Влашича «Зениту» за € 25 млн
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