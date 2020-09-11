Чепчугов: согласился на переход в ЦСКА, так как мне говорили, что Акинфеев уйдёт в «МЮ»

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов рассказал, почему выбрал «армейцев», а не «Локомотив».



«ЦСКА вышел на меня в 2009 году. Мы с «Сибирью» вышли со второго места в Премьер-Лигу. Естественно, я хорошо провёл сезон. Команда свой вклад внесла. И на меня обратили внимание большие клубы РПЛ. По слухам, были «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА. Точно знаю про «Локомотив», а про «Спартак» нет информации. Видел в новостях, что они тоже приезжали и просматривали меня.



Даже знаю, что Сёмин в каком-то интервью сожалел, что я не перешёл в «Локомотив». Значит, это факт, что мной интересовались. Но мне агент об этом не сказал. Люди между собой уже на верхах общались. Когда узнал о предложении ЦСКА, не отмечал. А что отмечать? Прекрасный момент жизни, но особо мандража не было. Подумал: «Хорошо, что ЦСКА, значит, поедем в ЦСКА». Тогда же я понимал, что там есть Игорь Акинфеев. Мне говорили, что через полгода он будет в «Манчестер Юнайтед» и нужна замена.



Поэтому я согласился с пониманием, что он уйдёт. Если бы такого мне не сказали, то, возможно, не перешёл бы. Может быть, выбрал бы «Локомотив». В итоге Акинфеев не перешёл – и всё, Чепчугов сел на лавку. Ощущения, что меня подставили, не появилось. Даже если он не ушёл, я же мог предпринять какие-то шаги, правильно? Годик, два, три – Игорь при деле. Ты понимаешь, что шансов особых нет. Даже если бы пришёл Джанлуиджи Буффон, Игорь всё равно бы играл. Хоть Нойер. Акинфеев – свой, с детства, воспитанник», — цитирует Чепчугова «Гол».



Сергей Чепчугов выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год.

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