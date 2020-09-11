Ярмоленко может перейти из «Вест Хэма» в китайский клуб

Нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Андрей Ярмоленко может перейти в китайский «Шаньдун Лунэн», сообщает Sky Sports.

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес прокомментировал эту информацию, заявив, что ничего об интересе китайцев не слышал.

«Нам нравится Ярмо. Он внёс большой вклад в игру „Вест Хэма“, так что я ничего не знаю о его возможном уходе», — сказал специалист.

Сообщалось, что Мойес сказал руководству клуба о желании расстаться с тремя футболистами. Шотландский специалист хочет потратить вырученные деньги на приобретение форварда «Брентфорда» Саида Бенрахмы. В список Мойеса, по информации СМИ, входят полузащитники Андрей Ярмоленко и Фелипе Андерсон, а также нападающий Албиан Аети. Стоимость троих игроков оценивается в £ 65,5 млн (€ 72 млн).



Ярмоленко выступает за «Вест Хэм» с лета 2018 года. В нынешнем сезоне 30-летний украинец в 22 матчах английской Премьер-лиги записал в свой актив четыре гола и одну результативную передачу.