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Гаврилов — о возможном уходе Жиго: это не будет большой потерей

Гаврилов — о возможном уходе Жиго: это не будет большой потерей
Футбол / РПЛ 0

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал возможный уход защитника Самуэля Жиго.

«Если есть полноценная замена и команда не пострадает — продавайте, пожалуйста. А если клуб ещё заработает денег на эту полноценную замену — слава богу. В моём понимании уход всех троих в лице Понсе, Жиго и Кокорина не будет большой потерей. Даже уход Жиго. Не такие уж они и незаменимые.

Можно спокойно подготавливать нашего молодого парня, готовить его на замену, из академии Черенкова. Не нужно зацикливать на иностранцах», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Защитник Самуэль Жиго перешёл в «Спартак» в 2018 году. По словам владельца «Спартака» Леонида Федуна, у клуба есть предложение по покупке французского футболиста.

Федун: у «Спартака» есть предложения по Жиго, Понсе и Кокорину
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