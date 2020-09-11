Гаврилов — о возможном уходе Жиго: это не будет большой потерей

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал возможный уход защитника Самуэля Жиго.

«Если есть полноценная замена и команда не пострадает — продавайте, пожалуйста. А если клуб ещё заработает денег на эту полноценную замену — слава богу. В моём понимании уход всех троих в лице Понсе, Жиго и Кокорина не будет большой потерей. Даже уход Жиго. Не такие уж они и незаменимые.



Можно спокойно подготавливать нашего молодого парня, готовить его на замену, из академии Черенкова. Не нужно зацикливать на иностранцах», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Защитник Самуэль Жиго перешёл в «Спартак» в 2018 году. По словам владельца «Спартака» Леонида Федуна, у клуба есть предложение по покупке французского футболиста.