«Зенит» контактировал с Де Паулем. «Удинезе» оценил аргентинца в € 35 млн

«Зенит» связался с представителями полузащитника «Удинезе» Родриго де Паулем, сообщает журналист Даниэле Лонго в своём «Твиттере».

Аргентинский игрок хотел бы дождаться предложения «Ювентусса» или «Наполи». «Удинезе» оценивает полузащитника в € 35 млн.

Сообщалось, что «Зенит» проявляет активный интерес к полузащитнику «Кальяри» и сборной Хорватии Марко Рогу. Петербургский клуб сделал запрос о трансфере 25-летнего хорвата, «Кальяри» запросил за футболиста € 25 млн. «Зенит» считает сумму завышенной и будет рассматривать другие варианты усиления полузащиты.

В СМИ появилась информация, что «Зенит» не смог договориться с «Интером» о трансфере Кристиана Эриксена и переключил внимание на Набиля Фекира из «Бетиса».