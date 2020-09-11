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«Зенит» контактировал с Де Паулем. «Удинезе» оценил аргентинца в € 35 млн

«Зенит» контактировал с Де Паулем. «Удинезе» оценил аргентинца в € 35 млн
Футбол / РПЛ 0

«Зенит» связался с представителями полузащитника «Удинезе» Родриго де Паулем, сообщает журналист Даниэле Лонго в своём «Твиттере».

Аргентинский игрок хотел бы дождаться предложения «Ювентусса» или «Наполи». «Удинезе» оценивает полузащитника в € 35 млн.

Сообщалось, что «Зенит» проявляет активный интерес к полузащитнику «Кальяри» и сборной Хорватии Марко Рогу. Петербургский клуб сделал запрос о трансфере 25-летнего хорвата, «Кальяри» запросил за футболиста € 25 млн. «Зенит» считает сумму завышенной и будет рассматривать другие варианты усиления полузащиты.

В СМИ появилась информация, что «Зенит» не смог договориться с «Интером» о трансфере Кристиана Эриксена и переключил внимание на Набиля Фекира из «Бетиса».

«Зенит» отказался купить полузащитника сборной Хорватии за € 25 млн
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