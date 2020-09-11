Брянскому «Динамо» присудили второе техническое поражение подряд

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС засчитал брянскому «Динамо» техническое поражение за неявку на матч с «Нефтехимиком».
«За необеспечение принимающей стороной условий проведения матча в соответствии с регламентом соревнования, повлекшее за собой срыв матча, присудить поражение ФК „Динамо-Брянск“ со счетом 0:3», — сообщает пресс-служба РФС,
Футбольная национальная лига (ФНЛ) на своём официальном сайте сообщала об отмене встречи 9-го тура первенства «Алания» — «Динамо-Брянск». Это третий подряд матч брянского «Динамо», который был отменён из-за коронавируса. Стало известно об 11 футболистах брянского клуба, заражённых коронавирусной инфекцией. Были отменены матчи брянского «Динамо» с московским «Спартаком-2» и «Нефтехимиком». Ожидается, что клуб сможет выйти с карантина 17 сентября.
Брянское «Динамо» набрало 12 очков в восьми турах Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021 и занимает 13-е место в турнирной таблице первенства. Лидером соревнований является «Оренбург», в восьми матчах набравший 22 очка.
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