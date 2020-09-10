Третий подряд матч брянского «Динамо» отменили из-за коронавируса
Футбольная национальная лига (ФНЛ) на своём официальном сайте сообщила об отмене встречи 9-го тура первенства «Алания» — «Динамо-Брянск».
Стоит отметить, что это третий подряд матч брянского «Динамо», который был отменён из-за коронавируса. Ранее стало известно об 11 футболистах брянского клуба, заражённых коронавирусной инфекцией.
Ранее были отменены матчи брянского «Динамо» с московским «Спартаком-2» и «Нефтехимиком». Ожидается, что клуб сможет выйти из карантина 17 сентября.
У брянского «Динамо» 12 очков после восьми туров Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021, оно занимает 13-е место в турнирной таблице первенства. Лидером соревнований является «Оренбург», в восьми матчах набравший 22 очка.
У 11 футболистов брянского «Динамо» диагностирован коронавирус
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