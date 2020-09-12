«Фулхэм» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:30
Сегодня, 12 сентября, состоится матч «Фулхэм» — «Арсенал». Встреча 1-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне, стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Фулхэм» — «Арсенал».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. В бригаду войдут ассистенты Дэниел Кук и Сиан Мэсси. Резервный рефери – Кевин Френд.
Лондонский «Арсенал» в 38 матчах набрал 56 очков и занял 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Фулхэм» вылетел в Чемпионшип в апреле 2019 года. В финале плей-офф Чемпионшипа «Фулхэм» со счётом 2:1 обыграл «Брентфорд» и вернулся в АПЛ.
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