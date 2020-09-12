Геркус объяснил размер отступных в контракте Миранчука с «Локомотивом»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал, почему в контракте полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука с «железнодорожниками» была прописана сумма отступных в размере € 8 млн.



«Алексей Миранчук, € 8 млн отступных и при чём здесь брат Антон? История про € 8 млн отступных в контракте Алексея за последние недели всплывает здесь и там. Почему 8? Почему так мало? Как я мог совершить такую ошибку?



Вадим Шпинёв, агент Миранчуков говорит о том, что эта сумма появилась «как следствие того, что фактически никто ничего не заработал». Ни игрок не получил подъёмные, которые хотел, ни агент не получил желаемую комиссию. То есть Алексей был подписан мной на условиях, которые не совсем его устраивали. Это мнение его агента.



Однако этот пазл сложнее, чем кажется на первый взгляд. И вообще, подписание и переподписание игрока с растущей стоимостью это непростая работа, требующая сложного расчёта рисков и сложных переговоров со множеством сторон. А тут игроков двое. Итак: что было известно на момент переподписания братьев? Это весна 2017. Им обоим по 21 году, исполняется через полгода 22.



Антон: на момент ухода в Левадию стоил € 200 тыс., после возвращения — 250. Весной из-за травмы почти не играл. По оценке тренеров из академии по потенциалу должен быть не хуже брата, но что-то пошло не так. Один вызов в молодёжную сборную, ноль в главную. Моя оценка потенциала роста стоимости за два года — € 5 млн.



Алексей: четыре гола как игрок основной команды, более 100 матчей, 25 очков гол+пас. 20 матчей за молодёжку, 1 гол, 5 ассистов, 7 матчей за основную команду, 2 гола, 0 ассистов. Стоимость € 6,5 млн. Моя оценка роста потенциала стоимости за два года — € 15 млн. Ну и важная деталь — контракт Алексея истекает через полгода. Пространство для манёвра кончилось.



Итого, было сделано предположение, что цена за двоих может вырасти до € 20 млн. А может и нет. Но мы же хеджируем неполучение дохода, поэтому разумной ценой выкупа обоих через два года полагаем 20. С учётом жёсткости позиции агента и игроков и компромисса, на который они пошли по зарплате и подъёмным, мы сделали дисконт до € 15 млн — € 8 млн за Алексея и € 7 млн за Антона», — написал Геркус в своём телеграм-канале.

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