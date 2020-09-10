Алексей Миранчук назвал игрока, который звал его в «Ювентус»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук рассказал, что хавбек «Ювентуса» Блез Матюиди звал его в туринскую команду.

«Почему меня хотели купить итальянские команды? Потому что я забил «Ювентусу», забил бы Испании… Это юмор, конечно, но не знаю. Наверное, потому что правда играли с итальянской командой, после этого и стали присматриваться. Матюиди говорил: «Приезжай к нам!». Реакция игроков была, нормально, на футбольном языке.



Важно, не когда я говорю, что хочу играть там-то, а когда к тебе проявляют интерес, тебя реально хотят и видят. С тренером не говорил (скорее всего, этот фрагмент интервью записан до вылета Алексея в Италию. – Прим. „Чемпионата“), но говорил с директором, с сыном президента. Сказал, что рад, что они ко мне проявляют такой интерес. Но спросил, что по этому поводу думает тренер. Ответили, что никогда не совершают сделки, если тренер не одобряет трансфер, что у них одна идея. Мне это важно», — сказал Миранчук в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.