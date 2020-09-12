«Офигеваю от некоторых дятлов». Певец Ираклий Пирцхалава заступился за Джано

Певец Ираклий Пирцхалава вступился за бывшего полузащитника «Ротора» Джано Ананидзе в «Инстаграме». Он резко ответил на негативные комментарии болельщиков волгоградского клуба под постом об уходе грузинского футболиста.
«Офигеваю от комментов некоторых дятлов. Человек отказался от бабла в не самое прекрасное время в силу порядочности. Кто из вас, «комментаторов», делал такое в жизни? С ним подписали контракт, он получил травму и сам является инициатором расторжения контракта, когда клуб должен выполнять условия договора.
Мало того что не припомню такой порядочности в истории футбола, не только российского, но и мирового, давайте честно, да у вас в команде лет 30 такого уровня футболистов не было! А некоторые в комментах то ли проплатные, то ли неадекваты. Такой бред несут про бюджет любительской лиги. Если вам туда, то вопросов нет!
А «Ротор» — бренд, который по какой-то причине потопили ваши же бандосы, а сейчас потихоньку восстанавливают, так поддержите же клуб и руководство и радуйтесь, что есть такие честные парни, которые, получив травму, не сидят и не получают бабки, как делают 100% футбиков в мире, а порядочно себя ведут. Умейте оценить добродетель и отличить её от потребительства. Ну если вы, конечно, не по заказу комменты здесь строчите. Всем — мира!
Джано! Ты не только футболист, в первую очередь ты человек и личность в моих глазах, этот поступок очередной раз подтвердил моё мнение о тебе, джима. Maximum respect! Ждём возвращения, я и мои малыши следим за тобой», — написал Пирцхалава.
- 12 сентября 2020
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