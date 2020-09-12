Тренер «Химок»: команда прилетела в Екатеринбург только после первого тайма

Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько раскритиковал действия команды в первом тайме матча 7-го тура РПЛ с «Уралом» (1:3).
«На первый тайм мы просто не вышли. Соответственно, сыграли очень плохо: пропустили с пенальти, двигались без мяча, и игра в первом тайме была очень низкого качества. После перерыва команда, можно сказать, прилетела наконец-таки в Екатеринбург, показала кусочки хорошей игры. Мы имели моменты, превзошли «Урал» по ударам, но проявилась слабость на стандартных положениях. К сожалению, пропустили после двух угловых и пенальти», — приводит слова Гунько пресс-служба «Химок».
Екатеринбургский «Урал» одержал победу (3:1) в домашнем матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками». «Урал» набрал в 7 матчах 9 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Химки» (3) — на предпоследнем, 15-м месте. Лидером чемпионата после 7 матчей является «Сочи» (15).
- 12 сентября 2020
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