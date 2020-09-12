Защитник «Ахмата» Пуцко: мы играли лучше «Сочи»

Защитник «Ахмата» Александр Пуцко подвёл итоги матча 7-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1).
«Мы играли лучше, создавали больше давления, имели больше моментов, но, к сожалению, не забили и пропустили гол.
Наш игрок ошибся, «Сочи» перехватил мяч, развернул атаку, и Нобоа попал одним касанием в дальний угол. Обычная атака, ничего там сверхъестественного не было.
Первая игра в паре с Нижичем? Да, лукавить не буду, мы должны прибавлять во взаимопонимании, где-то не хватало. Хотя по ходу игры мы приспособились. На тренировках играли, но официальный матч — это другое», — сказал Пуцко в интервью пресс-службе клуба.
Единственный гол забил полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа на 25-й минуте матча. Жоаозиньо поборолся и сделал передачу вперёд, Никита Бурмистров отдал на Нобоа, который с дальней дистанции вогнал мяч в угол ворот.
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