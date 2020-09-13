«Ливерпуль» не проигрывает на «Энфилде» 60 матчей в АПЛ. Серия длится с апреля 2017 года

«Ливерпуль» смог обыграть «Лидс Юнайтед» (4:3) в 1-м туре АПЛ и довёл серию домашних встреч в чемпионате без поражений до 60 матчей, сообщает «твиттер» мерсисайдцев.

Серия длится с апреля 2017 года. За это время подопечные Юргена Клоппа 49 раз одержали победу и 11 раз сыграли вничью.

Счёт в матче с «Лидсом» открыл Салах уже на 4-й минуте встречи. На 12-й минуте гости установили паритет — Харрисон подхватил мяч, накрутил двух соперников и пробил в нижний угол. Ещё через 8 минут хозяева снова вышли вперёд — ван Дейк головой вколотил мяч в ворота. Но «Лидс» опять сумел отыграться усилиями Бэмфорда на 30-й минуте. Мерсисайдцам понадобилось три минуты, чтобы повести в счёте, дубль оформил Салах.



На 66-й минуте гости снова установили паритет — Кошта забежал по флангу и сделал перевод в штрафную, Клих первым касанием принял мяч, а вторым пробил в дальний нижний угол. На 87-й минуте в ворота «Лидса» был назначен пенальти, который был реализован Салахом. Египтянин оформил хет-трик.