Клопп — о матче с «Лидсом»: настоящее зрелище. Редко можно увидеть столько голов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвёл итоги матча 1-го тура АПЛ с «Лидс Юнайтед» (4:3).

«Какая игра, какой соперник, какое выступление обеих команд. Настоящее зрелище, мне это понравилось. Очень редко можно увидеть столько голов. Наши футболисты накануне вернулись из расположения своих сборных, поэтому ошибки возможны.



Соперник заставил нас ошибаться. Мы можем добиться большего, мы добьёмся большего, но мне очень нравилась игра с хорошо организованной и страстной командой, такой как „Лидс“. У них будет хороший сезон, если они смогут поддерживать такую интенсивность», — цитирует Клоппа BBC со ссылкой на Sky Sports.

«Ливерпуль» набрал три очка наряду с «Арсеналом» и «Кристал Пэлас» в первом туре нового сезона.