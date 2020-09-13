«Реал» рассчитывает получить предложение о трансфере Гарета Бэйла от «Манчестер Юнайтед»
«Реал» намерен расстаться с валлийским нападающим Гаретом Бэйлом, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, мадридский клуб рассчитывает получить предложение от «Манчестер Юнайтед», который заинтересован в услугах 31-летнего валлийского футболиста. Ожидается, что «красные дьяволы» попытаются осуществить трансфер Бэйла за € 20 млн.
Бэйл перешёл в мадридский «Реал» летом 2013 года из «Тоттенхэм Хотспур». Сумма трансфера валлийского форварда составила € 101 млн. В прошлом сезоне 31-летний валлиец принял участие в 16 матчах чемпионата Испании (12 — в основном составе), в которых забил два мяча и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с мадридским клубом действует до лета 2022 года.
«Реал» готов платить Гарету Бэйлу половину зарплаты в случае его перехода в другой клуб
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