«Реал» готов платить Гарету Бэйлу половину зарплаты в случае его перехода в другой клуб

Мадридский «Реал» намерен избавиться от валлийского нападающего Гарета Бэйла. «Королевский клуб» готов платить форварду половину зарплаты в случае его перехода в другой клуб, утверждает The Telegraph.

По данным источника, интерес к футболисту проявляют несколько клубов английской Премьер-лиги. Ранее Бэйл заявил, что он готов сменить клуб, но «Реал» его не отпускает. Зарплата форварда составляет € 17 млн в год.

Бэйл перешёл в «Реал» летом 2013 года из «Тоттенхэм Хотспур». Сумма трансфера составила € 101 млн. В прошлом сезоне 31-летний валлиец принял участие в 16 матчах чемпионата Испании (12 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с мадридским клубом действует до лета 2022 года.