«Барселона» подключила Жорже Мендеша к переговорам о трансфере Лаутаро Мартинеса
«Барселона» продолжается пытаться приобрести нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, каталонский клуб подключил к переговорам о трансфере 23-летнего аргентинского футболиста известного агента Жорже Мендеша. Сообщалось, что «Интер» запросил у испанцев около € 111 млн. «Барселона» не может позволить себе заплатить такую сумму, учитывая финансовый кризис на фоне пандемии коронавируса.
Мартинес перешёл в «Интер» летом 2018 года из аргентинского «Расинга». Сумма трансфера составила € 25 млн. В прошлом сезоне 23-летний аргентинец принял участие в 35 матчах чемпионата Италии (29 — в основе), в которых забил 14 голов и отдал 3 результативные передачи.
Агенты Лаутаро Мартинеса приехали в Испанию на переговоры с «Барселоной»
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