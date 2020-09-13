«Барселона» подключила Жорже Мендеша к переговорам о трансфере Лаутаро Мартинеса

«Барселона» продолжается пытаться приобрести нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, сообщает Corriere dello Sport.



По информации источника, каталонский клуб подключил к переговорам о трансфере 23-летнего аргентинского футболиста известного агента Жорже Мендеша. Сообщалось, что «Интер» запросил у испанцев около € 111 млн. «Барселона» не может позволить себе заплатить такую сумму, учитывая финансовый кризис на фоне пандемии коронавируса.



Мартинес перешёл в «Интер» летом 2018 года из аргентинского «Расинга». Сумма трансфера составила € 25 млн. В прошлом сезоне 23-летний аргентинец принял участие в 35 матчах чемпионата Италии (29 — в основе), в которых забил 14 голов и отдал 3 результативные передачи.

Агенты Лаутаро Мартинеса приехали в Испанию на переговоры с «Барселоной»