«Динамо» — «Рубин»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30
Сегодня, 13 сентября, состоится матч «Динамо» – «Рубин». Встреча 7-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Рубин».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным (Санкт-Петербург). В бригаду войдут ассистенты Алексей Воронцов (Ярославль) и Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург). Резервный рефери – Роман Галимов (Улан-Удэ).
Московское «Динамо» набрало 11 очков в 6 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» (8) — на 11-м месте. Лидером чемпионата является «Сочи» (15).
Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.
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