Шишкин — о дерби с ЦСКА в 2007-м: собака на поле была главным героем матча

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин вспомнил забавный эпизод в дерби с ЦСКА в мае 2007 года, когда на поле «Лужников» выбежала собака.

«Она была прямо рядом со мной! Я как раз играл справа, и она прибежала на мой фланг. Выглядело всё позитивно. Таких случаев мало в истории футбола. Белочки перебегают поле, птицы всякие, а вот собаки… И для игроков, и для зрителей получилось здорово. Да, концентрация в матче важна, но против собаки точно никто не был против.



В итоге запомнили все в основном не результат, а что собака выбежала. Если кто-то этот матч вспоминает, то без упоминаний собаки не обходится. Она главный герой матча — вышла, обозначила себя и ушла. Хотя матч был статусный — Суперкубок. Получилось эмоционально, так что собака разбавила накал страстей. Захаров тоже с юмором подошёл – жёлтую собачке показал. Мы поржали, конечно. Захаров — молодец, всегда отличался темпераментом.



Погладить собаку хотелось, конечно. Кто-то их боится, но я нормально отношусь. Да и понимал, что она дружелюбная, взгляд добрый был у неё. В мыслях не было, что она могла укусить кого-то. Вагнер с ней вообще играть начал. Она где-то там в «Лужниках» жила явно, поэтому такого подвига от неё не ждали. Интересно, конечно, что её заставило на поле выбежать, но это уже у неё спрашивать надо», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.