Вагнер Лав: мало что помню о дерби со «Спартаком» в 2007-м, больше помню о собаке

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав поделился воспоминаниями о собаке, которая выбежала на поле во время дерби со «Спартаком» в 2007 году.
«Собака забежала на поле, я пытался убрать собаку с поля, пытался, ласково зовя, вытащить её с поля, но, мне кажется, собаку долгое время никто не ласкал, так как она легла и уже не хотела уходить. Потом подошли ребята и унесли пёсика.
Считаю, собака стала частью «армейского» фольклора. Тот случай произошёл в 2007 году, но по сей день меня многие спрашивают о той истории. Вспоминаю это с улыбкой на лице. Даже необычно — не каждый день собака выбегает на поле, тем более на таком большом стадионе, как «Лужники». По правде говоря, о матче мало что помню, больше — о собаке", — сказал Вагнер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.
- 13 сентября 2020
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