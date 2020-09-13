Алисон Бекер: Салах начал сезон голодным. Он важный игрок в составе «Ливерпуля»

Вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер подвёл итоги матча 1-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед» (4:3), а также прокомментировал игру нападающего команды Мохамеда Салаха, который оформил хет-трик.

«Салах голоден, он начал сезон голодным, и я счастлив это признать. Он действительно важный игрок для нас. Голы придают ему уверенности, а также подталкивают других игроков работать ещё усерднее.



У нас очень качественный состав с нашей тройкой атаки. Иногда форварды забивают лишь один гол, но мы знаем, что каждый из них всегда может прибавить.



»Лидс"? Знали, как они подойдут к этому матчу. Это действительно хорошая команда, с хорошими качествами. Они усложнили нам игру", — цитирует Алисона пресс-служба клуба.