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Друг Кумана рассказал о желании тренера поработать с Салахом

Друг Кумана рассказал о желании тренера поработать с Салахом
Футбол / Испания 0

Бывший нападающий сборной Нидерландов Шак Сварт, друг главного тренера «Барселоны» Рональда Кумана, рассказал, что специалист хотел бы поработать с нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом.

В интервью Voetbalzone Сварт заявил, что египтянин также не против перейти в каталонский клуб. Однако отмечалось, что каталонцам пока тяжело будет собрать необходимую сумму. Напоминаем, в это трансферное окно «Барселону» может покинуть ряд футболистов.

Салах защищает цвета «Ливерпуля» с 2017 года. В составе красных выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а в минувшем сезоне завоевал титул чемпиона Англии, ставший для клуба первым за 30 лет. В прошедшем розыгрыше Премьер-лиги форвард провёл 34 матча, забил 19 мячей и отдал 10 результативных передач.

В ходе карьеры Мохамед выступал на родине за «Мокавлун», а после переезда в Европу — за «Базель», «Челси», «Фиорентину» и «Рому». В сборную Египта вызывается с 2011 года.

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