Видаль не будет требовать у «Барселоны» € 6,5 млн, чтобы поскорее перейти в «Интер»

Чилийский полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль отказался от компенсации в размере € 6,5 млн, которые он мог получить за досрочный разрыв контракта с каталонцами по инициативе клуба, утверждает Tuttosport.
По данным источника, футболист намерен как можно скорее завершить свой переход в миланский «Интер». Хавбек достанется итальянцам бесплатно, в статусе свободного агента.
Ранее сообщалось, что Видаль согласовал личный контракт с «Интером». Его годовая зарплата составит € 6 млн + бонусы, соглашение будет действовать до 2022 года с возможностью продления ещё на один год.
Артуро Видаль стал одним из тех игроков, кого не видит в своей команде новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман. За «Интер» уже выступает соотечественник Видаля Алексис Санчес, перешедший в итальянский клуб из «Манчестер Юнайтед».
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