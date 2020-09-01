Суарес и Видаль — единственные игроки «Барселоны», кто просит Месси остаться

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес и его одноклубник Артуро Видаль — единственные игроки, кто просит остаться Лионеля Месси в каталонском клубе, сообщает Sky Sports.
По информации источника, несмотря на то что Суарес и Видаль практически точно покинут команду, они против того, чтобы аргентинец менял прописку. Остальные члены команды, в том числе из ближайшего окружения Месси, например Серхио Бускетс и Жерар Пике, хранят молчание.
Лионель намерен покинуть клуб и не собирается готовиться к сезону в составе «Барселоны». В клубе в свою очередь надеются, что Месси изменит решение и присоединится к партнёрам. Согласно контракту, если он пропустит от 11 до 30 дней, то будет оштрафован на сумму в размере 25% заработной платы.
Напомним, аргентинец не прибыл на прохождение ПЦР-тестов. Сообщалось, что он уведомил клуб, что не будет присутствовать на предсезонном сборе.
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