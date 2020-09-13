Новиков: у Шуньича была возможность уйти до пандемии

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал уход защитника Тони Шуньича.



«У Шуньича была возможность уйти до пандемии. Мы его попросили остаться, потому что у нас не было возможности найти нового игрока. Он пошёл нам навстречу, за что мы ему благодарны.



Предложение поступило вновь, и мы не имели морального права удерживать его. Мы поблагодарили его за всё, что он сделал для нашего клуба. Тепло попрощались и пожелали удачи. Будем болеть за него, как и он за нас», — передаёт слова Новикова корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.

Шуньич выступал за московское «Динамо» с 2017 года, он перешёл в российский клуб из немецкого «Штутгарта». Кроме того, с 2014 по 2015 год босниец выступал в России за краснодарскую «Кубань». Также на его счету 40 матчей в составе сборной Боснии и Герцеговины.