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Геббельс принёс «Монако» победу в матче с «Нантом»

Геббельс принёс «Монако» победу в матче с «Нантом»
Футбол / Франция 0

В матче 3-го тура чемпионата Франции «Монако» обыграл «Нант» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Фонвьее на стадионе «Луи II». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Клеманом Турпеном, ассистировали судьи на линиях Николя Дано и Филипп Жеанн.

Счёт был открыт в начале матча — на 5-й минуте автором забитого мяча стал Софьян Диоп. Гости сравняли счёт на 61-й минуте, гол забил Людовик Блас, которому ассистировал Деннис Аппиа. Через несколько минут «Монако» вывел вперёд Виллем Геббельс с передачи Генри Оньекуру. Российский полузащитник монегасков Александр Головин пропустил матч из-за травмы.

«Монако», набрав семь очков, вышел на второе место в турнирной таблице французского национального чемпионата. «Нант» (4) — на 10-м месте.

Франция - Лига 1. 3-й тур
13 сентября 2020, воскресенье. 18:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
2 : 1
Нант
Нант
1:0 Диоп – 5'   1:1 Блас – 61'   2:1 Геббельс – 65'
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