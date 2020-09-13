ЦСКА — «Спартак»: Влашич вывел хозяев вперёд в концовке первого тайма

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич забил гол в матче со «Спартаком». Счёт — 2:1, идёт первый тайм.
Влашич вывел хозяев вперёд в добавленное к первому тайму время. Марио Фернандес навесил с фланга, хорват принял мяч в штрафной, технично убрал Маслова и пробил точно под перекладину — мяч от рук Максименко влетел в сетку.
Исландский защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон сравнял счёт в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» на 30-й минуте. Первый гол в матче забил форвард красно-белых Эсекьель Понсе.
Матч ЦСКА — «Спартак» проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Сергеем Карасём (Москва), ему ассистируют судьи на линиях Валерий Данченко (Уфа) и Дмитрий Чельцов (Москва). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Спартак».
«Спартак», набрав в шести турах 14 очков, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (10) — на 6-м месте.
- 13 сентября 2020
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