Тедеско: не вижу ошибки Максименко, ему били с близкого расстояния

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал игру голкипера команды Александра Максименко в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:3).

«По поводу Максименко позволю не согласиться. Был игровой момент, и очень непростой. Ему били с близкого расстояния. Не вижу тут его ошибки. Я всегда защищал и буду защищать своих игроков», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

Счёт был открыт в начале матча — на 11-й минуте автором забитого мяча стал Эсекьель Понсе, которому ассистировал Зелимхан Бакаев. «Армейцы» отыгрались на 30-й минуте, гол забил Хёрдур Магнуссон с передачи Ивана Облякова. В компенсированное время первого тайма ЦСКА вывел вперёд Никола Влашич с паса Марио Фернандеса. В концовке матча третий гол забил Чидера Эджуке с передачи Ивана Облякова.



ЦСКА, набрав 13 очков, вышел на четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (14) — на 2-м месте. Лидером турнира является «Сочи» (15).