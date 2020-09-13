Бабаев: Акинфеев подтвердил, что является номером один в России

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал победу своей команды в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:1).

«Игра должна была понравиться всем. Нельзя не отметить великолепную игру Игоря Акинфеева. Он подтвердил, что является номером один в России. Все молодцы! Рады победе. Очень важный момент, что ЦСКА одержал волевую победу. Потихонечку мы набираем силу.

Реально ли уговорить Акинфеева вернуться в сборную и поехать на Евро? Вопрос не ко мне, а к Черчесову", — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Счёт был открыт в начале матча — на 11-й минуте автором забитого мяча стал Эсекьель Понсе, которому ассистировал Зелимхан Бакаев. «Армейцы» отыгрались на 30-й минуте, гол забил Хёрдур Магнуссон с передачи Ивана Облякова. В компенсированное время первого тайма ЦСКА вывел вперёд Никола Влашич с паса Марио Фернандеса. В концовке матча третий гол забил Чидера Эджуке с передачи Ивана Облякова.



ЦСКА, набрав 13 очков, вышел на четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (14) — на 2-м месте. Лидером турнира является «Сочи» (15).